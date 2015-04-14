تسوية في "الشيوخ الأمريكي" على مشروع قانون خاص بإيران

الكونغرس الأمريكي

(أرشيفية)

قال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن زعماء الجمهوريين والديمقراطيين باللجنة توصلوا اليوم الثلاثاء إلى اتفاق تسوية يقلص مدة مراجعة الكونجرس لأي اتفاق نووي إيراني إلى 52 يوما وذلك بموجب مشروع قانون نووي خاص بإيران.

وقال معاون بمجلس الشيوخ إن التسوية التي ستناقشها اللجنة بكامل اعضائها في وقت لاحق اليوم ستمهل الكونجرس 30 يوما لمراجعة الاتفاق و12 يوما من أجل اعتراض (فيتو) محتمل من الرئيس باراك أوباما على تحرك الكونجرس ثم عشرة أيام لاجراء تصويت لتجاوز حق النقض.

ويسارع مؤيدو مشروع القانون لحشد دعم الحزبين للاجراء الذي طرحه كوركر بهدف اعطاء الكونجرس الحق في التصويت على أي اتفاق نووي نهائي يبرم مع إيران.