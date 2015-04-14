تركيا ترحل 9 بريطانيين حاولوا التسلل للالتحاق بتنظيم الدولة

معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا

رحلت تركيا الثلاثاء تسعة بريطانيين أوقفوا أثناء محاولتهم التوجه الى سوريا للالتحاق بتنظيم الدولة وبينهم ابن مسؤول عمالي بريطاني.

ووضحت وكالة انباء الاناضول أن الرعايا البريطانيين اقتيدوا الى أضنة (جنوب) ليتوجها منها بالطائرة الى أنطاليا (جنوب) ومنها إلى بريطانيا، مضيفة أن قرارا صدر بحقهم يمنعهم من الإقامة في تركيا .

كان تم توقيف مرأتين ورجال ثلاثة في الأول من أبريل /نيسان في منطقة هاتاي جنوب تركيا مع أربعة أطفال بينهم رضيع في عامه الأول، وقد أحدثت القضية ضجة كبيرة في بريطانيا حينها عندما تبين ان أحد الموقوفين هو وحيد أحمد (22 عاما) نجل عضو المجلس البلدي عن حزب العمال شكيل أحمد.

كانت تركيا عززت مؤخرا تدابير المراقبة على الحدود وقامت الشهر الماضي بترحيل شابة وثلاثة فتية بريطانيين إلى بريطانيا للاشتباه بمحاولتهم الالتحاق بصفوف تنظيم الدولة ، هذا ويتهم شركاء تركيا الغربيون أنقرة بعدم إغلاق الحدود التركية أمام تدفق الساعين للانضمام الى تنظيم الدولة الذي يسيطر على أجزاء واسعة من أراضي العراق وسوريا.

كانت أنقره واجهت انتقادات شديدة لأنها لم تمنع مرور ثلاث فتيات بريطانيات الى سوريا في شباط/فبراير الماضي يشتبه هن التحقن بتنظيم الدولة .