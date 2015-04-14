الزنداني يدعو السعودية لتبني مشروع" مارشال" اليمن

رئيس هيئة علماء اليمن (الجزيرة مباشر-أرشيف)

طالب رئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد الزنداني، دول الخليج بسرعة الاستجابة لطلب الرئيس الشرعي عبد ربه هادى بالانضمام إلي مجلس التعاون الخليجي، والتمتع بالعضوية الكاملة به.



كما دعا في بيان مطول له اليوم الثلاثاء الحكومة اليمنية بالعمل على تحقيق الشرعية المطلوبة لعضوية مجلس التعاون الخليجي ،وقال "فيكون للدولة اليمنية ما لدول مجلس التعاون وعليها ما على تلك الدول حتي تبقي اليمن جزءا من النسيج العربي والإسلامي وحارسا له".

وناشد في الوقت ذاته، دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية بتبني خطة لإعمار ما تدمره الحرب الدائرة الأن ، مقترحا قيام السعودية على مشروع يضاهي مشروع "مارشال " الذي عمل على إعادة إعمار أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت الهيئة على لسان الزنداني دعمها لتحالف" عاصفة الحزم"، قائلا: إن التحالف جاء ليقوم بتلبية تطلعات الشعب اليمني ،فعاصفة الحزم جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمنه ومقدراته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته



وأشاد الزنداني بالقمة العربية التي عقدت الشهر الماضي بمصر، وأقرت تشكيل قوة عربية مشتركة ،واصفا القرار بنفحة من الله .

مناشدا أبناء اليمن بتوحيد الرايات والعمل على قلب رجل واحد في مواجهة الانقلاب، ودعم الرئيس الشرعي للبلاد

وعلل العالم اليمنى تأخر صدور بيان هيئة العلماء إلي تعرض علماء اليمن إلي الاضطهاد والمطاردة والخطف والسجن ، والأذى فكان من الصعب التواصل بين العلماء الناجون من قبضة الانقلابيين الحوثيين على حد قوله في حدود ضيقة .



ورأى الزنداني أن بلاده تعيش في نكبه بدأت تفاصيلها منذ تمكين الرئيس المخلوع على عبد الله صالح ،من قيادة اليمن عن طريق قوة دولية رغم الرفض الشديد له من قبل القيادات اليمنية العلمية والسياسية والجماهيرية والقبلية والعسكرية على حد قوله ، مشيرا إلي أن اليمن تعيش تبعات هذا حتي اليوم



وعن المبادرة الخليجية رأى رئيس هيئة علماء اليمن، أن المبادرة الخليجية لم تسلم من تحويرها وإفراغها من أهدافها ، فحرفت عن مسارها بالألية التنفيذية



وأشار إلى تأييد العلماء لطلب الرئيس اليمني عبد ربه هادي بالانضمام إلي مجلس التعاون الخليجي ، والتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس، وقال إن علماء اليمن يطالبون دول الخليج بسرعة الاستجابة لهذا الطلب كما يطالبون الرئيس اليمني بضرورة العمل على تحقيق الشروط الشرعية المطلوبة للعضوية في دول مجلس التعاون الخليجي



ودعا أفراد الجيش اليمني إلى الالتحاق بالمعسكرات الموالية للشرعية والتخلي عن الانقلابيين، كما طالب الحكومة اليمنية بتحديد زمن الفترة الانتقالية بما لا يزيد عن ستة أشهر، تعقبها انتخابات لأعضاء مجلسي النواب والشوري الجديدين ليقوموا بدورهم بتسمية رئيس الحكومة ووزرائها ومنحهم الثقة وتقرير كيفية انتخاب رئيس الجمهورية لعقد الاستقرار.



وشدد على ضرورة إلزام الشركات البترولية والغازية والمعدنية بالإفصاح عما يملكه الشعب اليمنى من ثروات نفطية وغازية ومعدنية، وكذلك الإعلان عن خطة وطنية تضمن الحفاظ عليها وإنشاء هيئة وطنية لضمان الحفاظ على ثروات البلاد



وعلى غرار دعوة مفتي السعودية للتجنيد الإجباري للشباب دفاعا عن وطنهم، دعت هيئة علماء اليمن على لسان رئيسها إلي النفير العام في الشعب لتعويض ما يعجز عنه الجيش والأمن ، وقال إن النفير الأن واجب على كل يمني ، كما طالب بضرورة دعم اللجان الشعبية القائمة الأن والداعمة للشرعية وتشكيلها في جميع المدن والقري