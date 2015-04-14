إيران تطرح خطة رباعية لحل أزمة اليمن سياسيا

وزير الخارجية الإيراني (ارشيف-الجزيرة مباشر)

طرح اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خطة من أربعة بنود لحل الصراع في اليمن.

وقال خلال مؤتمر صحفي له بالعاصمة الإسبانية مدريد، إن لديه خطة لحل الأزمة في اليمن تتمثل في وقف إطلاق النار ، وبدء إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق حوار يمني، والعمل على تشكيل حكومة ذات قاعدة واسعة لإنهاء الصراع.

وشدد وزير الخارجية على رفض بلاده لضربات " عاصفة الحزم " ضد جماعة الحوثي

تأتي تصريحات ظريف بعد يومين من تصريحات وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، والذي قال فيها، إن المملكة ليست في حرب مع إيران، وأن التدخل في اليمن، جاء لمساعدة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتابع "نحن أتينا إلى اليمن لمساعدة السلطة الشرعية، فإيران ليست مسؤولة عن اليمن".

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن القتال بين الدولة اليمنية والميليشيات الحوثية مستمرة منذ أيام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح واستمر بعد تولي الرئيس عبد ربه منصور هادي، مستنكرًا: "أين كانت مناشدة إيران لإيقاف القتال؟".