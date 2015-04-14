إسرائيل تسمح للطواقم الطبية الفلسطينية بدخولها

مصاب فلسطيني جراء اشتباكات مع جنود إسرائيليين

قالت إسرائيل الثلاثاء إنها ستسمح للطواقم الطبية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بالدخول بسياراتها إلى إسرائيل للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل 15 عاما.

وقال مكتب منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في بيان "للمرة الأولى منذ عام 2000 تدخل السيارات الفلسطينية الى إسرائيل" مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى "مساعدة الأطباء في إتمام مهمتهم المتمثلة في إنقاذ حياة الناس".

من جانب آخر كانت الشرطة الفلسطينية بدأت العمل بشكل رسمي في ثلاث بلدات قريبة من القدس ونشرت عناصر لها فيها الأربعاء الماضي بهدف "الحفاظ على الأمن العام ومعالجة المسائل الجنائية" في المنطقة المصنفة "ب " التي تشمل قرابة 22% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وحافظت فيها إسرائيل على السيطرة الأمنية بينما تركت المسائل الإدارية للسلطة الفلسطينية.