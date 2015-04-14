أول مظاهرة افتراضية في التاريخ تنطلق بإسبانيا

في أول واقعة من نوعها في التاريخ شهدت العاصمة الإسبانية مدريد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أول مظاهرة احتجاجية افتراضية تنطلق بتقنية الهولوغرام، استخدم المشاركون فيها تقنية التصوير الثلاثي الأبعاد التجسيمي "الهولوغرام" ليتظاهروا أمام مبنى البرلمان الإسباني افتراضيا بدلا من الحضور بأنفسهم في المكان.

ونظمت هذه المظاهرة الاحتجاجية الافتراضية منظمة أطلقت على نفسها اسم "Hologramas por la Liberdad" أو "هولوغرام من أجل الحرية"، وأنطلقت المظاهرة على شكل صور افتراضية مجسمة لمواطنين معترضين على القانون ويحملون لافتات اعتراضية أمام مبنى البرلمان الإسباني، في خطوة تحمل تحايلا على قانون التظاهر الجديد المسمى "سلامة المواطن".

ونُظمت هذه المظاهرة الفريدة للاحتجاج على القانون الجديد المثير للجدل "سلامة المواطن" والذي أقرته الحكومة الإسبانية مؤخرا، وسيدخل في حيث التنفيذ بداية شهر يوليو المقبل، وستفرض الحكومة بموجبه عقوبات وغرامات على المواطنين في حال التظاهر أو الدعوة للتظاهر بدون إذن مسبق من الشرطة.

واستخدمت المنظمة فيديوهات مسجلة مسبقا وصورا أرسلها مواطنون محتجون على القانون الجدي على موقعها الرسمي، ثم قام فنيو المنظمة بتحويل تلك الفيديوهات والصور إلى صور مجسمة متحركة قامت بعرضها باستخدام تقنية الهولوغرام أمام مبنى البرلمان، لتصف بعدها ما قامت بفعله بأنه أول احتجاج في التاريخ باستخدام الصور ثلاثية الأبعاد.

وشاهد المارة والمتابعون أمام البرلمان ظهور صور المتظاهرين الافتراضية "هولوجرام" كأشباح تسير ليلا في شوارع مدريد المحيطة بالبرلمان الإسباني، وقامت المنظمة فيما بعد بتجميع كل هذه الصور ونشرتها على موقع تويتر عبر هاشتاج دشن خصيصا لتلك المظاهرة الأولى من نوعها تحت اسم 10AHologramasLibre#.

صورة للمظاهرة الافتراضية بتقنية الهولوغرام

وعلقت منظمة "هولوغرام من أجل الحرية" "Hologramas por la Liberdad" في فيديو نشرته عن إطلاق تلك المظاهرة الافتراضية إن تقنية "هولوغرام" واستخدامها لأول مرة في التظاهر ستفتح الطريق أمام المواطنين للتحدث بحرية دون الخوف من قيود القوانين المفروضة عليهم.

وتقنية هولوغرام ليست حديثة فقد بدأ استخدامها أول الأمر في إعادة ظهور بعض الشخصيات الشهيرة الراحلة عن دنيانا مجددا في بعض الحفلات والأحداث العامة. ثم أخذ استخدامها في التوسع في عدة مجالات خلال الفترة الماضية، فاستخدمها سياسيون فقد قام العام الماضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "رئيس الوزراء حينئذ" بإلقاء خطاب لسكان مدينة إزمير عبر تقنية الهولوغرام وسبقه في ذلك سياسيون أخرون لتخطي عقبة المكان.