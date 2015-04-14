"أجناد مصر" تتبنى تفجيرات مدينة الإنتاج

صورة لأثار تفجير برجى كهرباء مدينة الانتاج (الجزيرة)

قال مسئول مصرى مطلع، إن تنظيم "أجناد مصر" تبنى التفجير الذي استهدف برجي كهرباء يغذيان مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية في الساعات الأولي من صباح اليوم، وأدى لانقطاع الكهرباء عن المدينة, وقف بث بعض القنوات التلفزيونية لعدة ساعات.

فيما قالت وسائل إعلام مصرية إن ست عبوات ناسفة انفجرت في محولين للضغط العالي يقعان على مسافة أربعة كيلومترات من مدينة الإنتاج الإعلامي.



وتسبب انفجار العبوات في تدمير أحد البرجين وإصابة الثاني بأضرار كبيرة, في حين عثرت قوات الأمن على ما لا يقل عن خمس عبوات أخرى في محيط مدينة الإنتاج الإعلامي, وقامت بتفكيكها, بحسب مصادر أمنية.

ومن جانبه قال رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل، إن انقطاع الكهرباء أثر على القمر الصناعي "نايلسات" الذي يتولى البث الفضائي لمئات القنوات التلفزيونية بما فيها القنوات المصرية, والتي لا يزال بث بعضها متوقفا حتى صباح الثلاثاء.



ووصف هيكل تفجير برجي الكهرباء المغذيين لمدينة الإنتاج الإعلامي بالعمل التخريبي والإرهابي, مشيرا إلى إدخال 15 مولدا كهربائيا لضمان استمرار العمل داخل هذه المنشأة الإعلامية. يُشار إلى أن هذه المنشأة هي عبارة عن مجمع أستديوهات تبث منه معظم القنوات الفضائية.

وبعيد التفجيرات انتشرت قوات الأمن داخل المدينة الإعلامية وحولها لتأمين حمايتها بحسب شهود عيان للجزيرة مباشر، من جهتها، قالت قناة "النيل" للأخبار المصرية إنه تم عودة البث التدريجي لقنوات مدينة الإنتاج الإعلامي.