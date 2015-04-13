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موجة من السخرية والانتقاد تشتعل ضد شعار "حملة كلينتون"

13/4/2015

وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة- هيلاري كلينتون

أثارت الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون على وسائل التواصل الاجتماعي موجة من التفاعل الحميم  كما رغبت كلينتون لكن سرعان ما تحولت النقاشات للتدقيق في شعار الحملة.

وبدا شعار الحملة متضمنا حرف "H" اللاتيني أزرق اللون ويمر خلاله سهم أحمر في شكل أفقي اشبه بلافتة مرور تشير إلى مستشفى.

وقال البعض إنه يشبه كثيرا شعار شركة لنقل الطرود بينما قال صحفي بصحيفة وول ستريت جورنال إن آخرين شكوا أنه يمكن مقارنته بسهولة بشعار حزب مجري فاشي إبان فترة الحرب العالمية الثانية.

والأسوأ بالنسبة لحاملة لواء الحزب الديمقراطي الذي يميل الى اليسار هو أن السهم يشير الى اليمين ، ولم يتضح من صمم الشعار او كم دفع فريق حملة كلينتون مقابل تصميمه.

 

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