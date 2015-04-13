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تفاعل إلكتروني مع سباق الانتخابات السودانية

13/4/2015

تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي مع الانتخابات السوادنية التي انطلقت اليوم الأثنين على المسارين الرئاسي والبرلماني.

وانقسمت أراء جمهور الجزيرة مباشر حول السؤال المطروح عن مستقبل السودان في ظل أول انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد انفصال الجنوب؟

فذهب البعض إلي أن نتائج الانتخابات محسومة مسبقا نظرا لخوض الرئيس الحالي عمر البشير المعركة الانتخابية بعد 26 عاما من الحكم .

 بينما ذهب أخرون إلي أن مقاطعة المعارضة للانتخابات السوادنية تخل بمسار العملية الانتخابية، في حين يري البعض أن السودان ينطلق نحو تنمية اقتصادية واعدة خلال الفترة المقبلة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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