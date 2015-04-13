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بوتين يرفع حظر تسليم إيران صواريخ "S300"

13/4/2015
منظومة صواريخ روسية مضادة للطائرات (Getty)

أعلن الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع الاثنين مرسوما يلغي حظر تسليم إيران صواريخ "S300" الذي كان الرئيس السابق ديمتري مدفيديف أصدره عام 2010.

ولم يوضح مكتب الرئاسة الروسية ما إذا كانت روسيا ستبيع أو ستقوم على الفور بتسليم إيران منظومات صواريخ "S300″، لكن المرسوم الرئاسي أورد أن التسليم لإيران يمكن أن يكون عبر البر والبحر والجو.

وكان الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف قد منع تسليم هذه الصواريخ إلى إيران بموجب عقد انتقده الغربيون وإسرائيل بناء على أنه يمكن أن يخرق قرار الأمم االمتحدة رقم 1929 الذي يفرض على إيران عقوبات بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

ووقعت روسيا وإيران عام 2007 اتفاقا لتسليم هذه المعدات القادرة على اعتراض الطائرات والصواريخ في الجو تبلغ قيمته 800 مليون دولار.

وبعد حظر روسيا لتسليم الصواريخ لجأت إيران إلى محكمة التحكيم الدولية في جنيف لمطالبة موسكو بتعويضات تبلغ أربعة مليارات دولار.

لكن في بداية العام الجاري وقعت موسكو وطهران بروتوكول اتفاق لتعزيز "التعاون العسكري الثنائي بسبب المصالح المشتركة" بمناسبة زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى العاصمة الإيرانية.

واقترحت روسيا حينذاك على طهران تسليمها صواريخ "Antey – 2500" النسخة الجديدة من صواريخ "S300" المحدثة.

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