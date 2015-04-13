بدء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في السودان

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين السودانيين للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية لها ، وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات تجرى منذ انفصال جنوب السودان عام 2011.

وينافس 15 مرشحا الرئيس الحالي عمر البشير مرشح الحزب الحاكم ، الذي يطمح لولاية رئاسية جديدة بعد حكم دام 26 عاما.

من جهة أخرى قالت المفوضية القومية للانتخابات العامة إن الاقتراع يستمر ثلاثة أيام من أجل اختيار رئيس للبلاد وممثلين في البرلمان الوطني وبرلمانات الولايات حيث يبلغ عدد الناخبين المسجلين 13 مليونا ويتوقع صدور النتائج نهاية أبريل.

وكانت المعارضة طالبت بتأجيل الانتخابات للمشاركة في عملية حوار شامل دعا إليه الرئيس مطلع العام الماضي، ضمن شروط أخرى تشمل إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات نزيهة.