المغرب يعلن تفكيك خلية موالية لتنظيم الدولة

صورة أرشيفية لأحد مقاتلي تنظيم الدولة في سوريا (رويترز-أرشيف)

قالت وزارة الداخلية المغربية الاثنين إنها اعتقلت خلية متشددة قالت إنها موالية لتنظيم الدولة كانت تخطط لشن هجمات داخل البلاد وفي هولندا.

وأضافت الوزارة أن الخلية الجديدة "هي الأحدث ضمن سلسلة جماعات متشددة اكتشفتها قوات الأمن وتم تفكيكها" تتألف من خمسة أعضاء وعملت بالقرب من مدينة ناضور بجنوب المغرب بالاشتراك مع عضو سادس على التخطيط لاستخدام الأسلحة النارية والقنابل ضد قوات الأمن في هولندا.

وجاء في بيان وزارة الداخلية المغربية أن عناصر الخلية كانوا يخططون لشن عمليات إرهابية محددة في المملكة تشمل اغتيالات لشخصيات يتهمونها بمناهضة معتقدات تنظيم الدولة.

وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت أن عناصر الخلية كانوا يعقدون اجتماعات سرية ويشاركون في تدريبات قتالية بإحدى غابات بلدة سلوان بالقرب من الناضور.

وتابع البيان أن جهاز المخابرات الداخلي المغربي قدم معلومات للسلطات الهولندية ساهمت في القبض على عنصر آخر يعيش في هولندا.

يذكر أن مئات المقاتلين من المغرب ومن دول أخرى مثل تونس والجزائر انضموا للمتشددين في الصراع الدائر في سوريا، وقال خبراء أمنيون إن بعض هؤلاء المقاتلين قد عاد بالفعل إلى بلادهم وأخذوا في تشكيل مناطق قتال جهادية جديدة.

وفي الشهر الماضي قالت السلطات المغربية إنها ألقت القبض على أعضاء خلية متشددة تخطط لتأسيس جناح لتنظيم الدولة الإسلامية في المغرب وضبطت أسلحة نارية واتهمت عناصرها بالتآمر لشن هجمات.

كما تعرض المغرب لعدة هجمات تفجيرية نفذها متشددون، ففي عام 2011 أدى تفجير قنبلة في مقهى في مراكش لمقتل 15 شخصا من بينهم عشرة أجانب. في هجوم اعتبر الأسوأ منذ عام 2003 حين قتلت تفجيرات انتحارية أكثر من 45 شخصا في الدار البيضاء.