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الانتخابات السودانية: إقبال ضعيف وغياب للمعارضة

13/4/2015

انطلقت صباح اليوم (الإثنين) الانتخابات السوادنية، وسط  مقاطعة المعارضة وإقبال ضعيف من المواطنين،
ويشهد السودان أول انتخابات رئاسية وبرلمانية عقب انفصال الجنوب. 

بدأت عملية الاقتراع في الثامنة من صباح اليوم، بحضور مئات المراقبين من منظمات وطنية وإقليمية ودولية، وسط استعدادات أمنية مكثفة، حيث سيستمر الاقتراع لمدة ثلاثة أيام.


وبحسب مراسل الجزيرة مباشر، تشمل عملية التصويت سبع بطاقات، الأولى خاصة بمنصب الرئاسة الذي يتنافس عليه 16 مرشحاً، أبرزهم الرئيس الحالي عمر البشير، وأمرأة واحده هى فاطمه عبد المحمود .

وهناك ثلاث بطاقات خاصة بالبرلمان: الأولى للدوائر الجغرافية، والثانية للقوائم الحزبية النسبية، والثالثة لقوائم المرأة التي تستحوذ على 25% من مقاعد البرلمان بنص الدستور، كما توجد ثلاث بطاقات مماثلة لانتخاب مجالس تشريعية للولايات الـ 18.

 
ويقول مراسل الجزيرة إن نصف الأحزاب السوادنية قاطعت الانتخابات، حيث شارك 44 حزبا من إجمالى 88 حزبا.


ومن جانبه، قال وزير الداخلية السوداني  الفريق "عصمت عبدالرحمن" عقب الإدلاء بصوته، إن التقارير الأولية للأوضاع الأمنية، لم تسجل تعطيلا للعملية الانتخابية فى أى مركز من المراكز .

المصدر : الجزيرة مباشر
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