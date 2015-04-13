إيران تجدد الدعوة بتشكيل حكومة جديدة في اليمن

وزير الخارجية الإيراني – جواد ظريف

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاثنين دعوة بلاده لتشكيل حكومة جديدة في اليمن وعرض المساعدة في انتقال سياسي للسلطة في اليمن.

وأشار الوزير إلى مؤتمر بون الذي عقد في عام 2001 لإعادة أعمار الدولة الأفغانية بعد الإطاحة بنظام حكم حركة طالبان في غزو أمريكي مما أسفر عن نظام سياسي جديد تماما في أفغانستان وأشار الوزير إلى أن مثل هذا التحرك يمكن أن يحدث في اليمن أيضا.

وفي مقال للرأي كتبه هادي ونشرته صحيفة نيويورك تايمز قال الرئيس اليمني إن إيران "مهووسة بالهيمنة الإقليمية" وإن الحوثيين "دمية" في يدها – على حد ما تضمنه المقال.

ولا تعترف إيران بهادي رئيسا لليمن لكنها تقول إنها لا تقدم دعما عسكريا للحوثيين الذين يشتكون منذ وقت طويل من إبعادهم عن السلطة في البلاد بعد ان سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر أيلول الماضي.

وفي شأن آخر ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن إيران قررت تعليق رحلات العمرة بسبب مزاعم عن تحرش رجلي أمن سعوديين بمراهقين إيرانيين اثنين في مطار مدينة جدة السعودية.

ونقلت الوكالة عن وزير الثقافة الإيراني علي جنتي قوله "إلى أن يحاكم هذان المذنبان ويعاقبان ستتوقف العمرة وسيتم تعليق الرحلات الجوية الإيرانية" ، ونظم بضع مئات من المتظاهرين مسيرة إلى السفارة السعودية في طهران يوم السبت الماضي على الرغم من حظر المظاهرات ،وكان المراهقان في طريق عودتهما إلى طهران بعد أداء العمرة.