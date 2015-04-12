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مقتل 10 وإصابة 30 في غارة على حلب

12/4/2015

 
 جانب من أثار قصف اليوم (الأناضول)

لقي 10 أشخاص مصرعهم على الأقل، وأصيب 30 آخرون في مدينة حلب، وفق حصيلة أولية، جراء غارة جوية للنظام السوري، على حي الأنصاري بقنابل فراغية، طالت مدرسة ابتدائية.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولي الدفاع المدني في المنطقة، أن الغارة استهدفت مدرسة سعيد الأنصاري في الحي، ولفت أحد المسؤولين (رفض الكشف عن هويته) إلى وجود تلاميذ ومدرسين بين الضحايا، مشيرًا إلى أنهم حذروا سكان المناطق الخاضعة للمعارضة من مغادرة منازلهم، "للحيلولة دون قيام الأسد بمجازر جديدة في حلب".

وفي سياق متصل أكد الناشط المحلي "أحمد ياسر" تعرض حيي "الأنصاري" و"بستان القصر" لقصف بالقنابل الفراغية، مشيرًا إلى اشتعال النيران في العديد من السيارات، فضلًا عن الدمار في المناطق التي طالها القصف.

بدورها ذكرت "الهيئة العامة للثورة السورية" أن 4 مدرسين لقوا حتفهم في الهجوم على المدرسة، وأن غارات النظام طالت أيضًا حي "باب النيرب".

وكان النظام شن أمس غارة مماثلة على حي المعادي بحلب، استهدفت سوقًا شعبية، ما أدى إلى مقتل 25 شخصًا.

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