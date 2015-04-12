فابيوس: نقاط لا تزال عالقة قبل الاتفاق النهائي مع ايران

لوران فابيوس

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس (الأحد) إن نقاطا لا تزال عالقة للوصول إلى اتفاق نهائي مع إيران حول الملف النووي.



وأكد فابيوس من الرياض أن "ما تم الاتفاق عليه حتى الآن إيجابي" إلا أن هناك نقاطا رئيسية ما زال يتعين حلها بعد الاتفاق الإطاري مع القوى الكبرى.



وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل "يجب ألا يكون هناك بعد عسكري ممكن" إضافة إلى "مسألة العقوبات ورفعها وإعادتها" إذا ما انتهكت إيران تعهداتها.



وأضاف "أن هاتين المسالتين لم تحلا بعد وما زال يجب العمل عليهما" مشيرا إلى أن "فرنسا تتطلع إلى اتفاق صلب ويمكن التحقق منه. لدينا حتى نهاية حزيران/يونيو لكي نسجل تقدما".



وكانت مجموعة الدول الكبرى توصلت في الثاني من نيسان/أبريل إلى اتفاق إطاري مع إيران حول البرنامج النووي.



وعبرت السعودية باستمرار عن مخاوف إزاء إمكانية حصول إيران على السلاح النووي.

وقال الأمير سعود الفيصل "نحن متفقون على أنه يجب أن يكون الاتفاق النهائي واضح وألا يكون هناك شيء مخفي وأن تبقى منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل".