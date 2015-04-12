سعود الفيصل: لسنا في حرب مع ايران

سعود الفيصل

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل (الأحد) أن بلاده "ليست في حرب" مع إيران إلا أنه يتعين على هذه الأخيرة التوقف عن دعم المتمردين الحوثيين.

وقال "الفيصل" في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي "لوران فابيوس" في الرياض "لسنا في حرب مع ايران".



إلا أنه أضاف أن المملكة تنتظر من طهران أن تقوم بما يمكن "لعدم دعم النشطات الإجرامية للحوثيين ضد النظام الشرعي في اليمن" مشيرا بشكل خاص إلى ضرورة "وقف التزويد بالسلاح".



من جانبه أعرب "فابيوس" مجددا عن "رغبة فرنسا بالتوصل الى حل" في اليمن.

وقال الوزير الذي التقى أيضا العاهل السعودي اليوم الاأحد "لقد أعربت فرنسا عن استعدادها للتوصل إلى حل".



ودافع الأمير "سعود الفيصل" عن العملية العسكرية التي تقودها بلاده ضد الحوثيين في اليمن منذ 26 من آذار/مارس.



وشدد الوزير السعودي مجددا على أن بلاده تدخلت "بطلب من الرئيس الشرعي لليمن" عبدربه منصور هادي واتهم إيران "بزيادة المشكلة ما يؤدي إلى تفاقم العنف في هذا البلد".



وذكرت مصادر فرنسية أن فابيوس بحث مع الملك سلمان الملف النووي الإيراني والوضع في اليمن وسوريا والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وسبل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.



وأكد فابيوس للملك سلمان بحسب المصادر أن فرنسا "تقف إلى جانب السعودية" في ظل الوضع الإقليمي المضطرب.