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السجن المؤبد لمن يحفر أو يستخدم نفقا في مصر

12/4/2015

منطقة الأنفاق على حدود مصر مع غزة ـ أرشيف

صادق عبد الفتاح السيسي (الأحد) على تعديل قانوني يفرض عقوبة السجن المؤبد على من يدان بحفر أو استخدام الأنفاق في المناطق الحدودية.

وكثف الجيش المصري جهوده لتدمير الأنفاق التي تربط شبه جزيرة سيناء بقطاع غزة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي.

ويقول الجيش إنه دمر المئات من هذه الأنفاق، وأقامت مصر منطقة عازلة بينها وبين قطاع غزة بعمق كيلومتر واحد وطول 13.5 كلم.

وجاء في التعديل الذي نشر في الجريدة الرسمية أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع او معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم".

كما ينص التعديل على أن "يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد (…) أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة". ويبدأ سريان هذا التعديل يوم الإثنين.  وتصل عقوبة السجن المؤبد في مصر إلى السجن 25 عاما.

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