الرئيس اليمني يعين خالد بحاح نائبا له

خالد بحاح

قال مسؤولون يمنيون إن الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" عين رئيس الوزراء السابق "خالد بحاح" نائبا له اليوم (الأحد).

وبحاح شخصية محبوبة لدى طيف من الفصائل المتناحرة في اليمن، وقد ينعش منصبه الجديد الآمال في التوصل إلى حل من خلال التفاوض للصراع في البلاد.



من ناحية أخرى أعلنت السلطات الروسية أنه تم (الأحد) إجلاء أكثر من 350 شخصا من اليمن إلى موسكو بعد إعلانها في وقت سابق أن سفينة عسكرية روسية أجلت أكثر من 300 آخرين إلى جيبوتي.



ونقلت وكالة إنترفاكس عن متحدث باسم السفارة الروسية في اليمن "أن طائرتين أقلعتا من مطار صنعاء بعد الظهر" بعد الحصول على ترخيص السلطات السعودية.

ولم تصدر تفاصيل بشأن جنسيات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.



وكانت سفينة عسكرية روسية نقلت 308 أشخاص بينهم 45 روسيا و18 أمريكياوخمسة بريطانيين و159 يمنيا، بالإضافة الى مواطنين من الشرق الاوسط وبلدان الاتحاد السوفييتي سابقا.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "إيغور كوناشينكوف" حسبما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن "كل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سالمون وآمنون على متن السفينة الروسية التي ستأخذهم إلى جيبوتي في الصباح".

و روسيا مثل دول أخرى قامت بعمليات إجلاء جوي من العاصمة صنعاء وبحرا من ميناء عدن، حيث قصفت قنصليتها في 29 من آذار/مارس، بعد ثلاثة أيام من بدء ضربات التحالف العربي.



وتقود السعودية تحالفا من 9 دول عربية بدأ بتنفيذ ضربات جوية على اليمن منذ 26 من آذار/مارس لمنع ميليشيات الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران من السيطرة على كامل البلاد.



ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، قتل نحو 650 شخصا وجرح أكثر من ألفين منذ تصاعد النزاع اليمني في منتصف آذار/مارس الماضي. لكن الأرقام الحقيقية أعلى بالتأكيد لأن العديد من الجثث لم يتم إرساله إلى المستشفيات، ودفن مباشرة.