الجيش المصري يسمى مديرا جديدا للمخابرات الحربية

وزير الدفاع المصري صدقي صبحي (موقع وزارة الدفاع)

شهدت قيادة الجيش المصري صباح اليوم الأحد حركة من التغيرات شملت مدير المخابرات الحربية.

ويأتي ذلك على خلفية الهجمات المتتالية التي تعرض لها الجيش في سيناء خلال الأيام القليلة الماضية وأودت بحياة عدد من الجنود والضباط.



وقد أصدر وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، قرارات بتعين اللواء أركان حرب محمد الشحات مديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع، خلفًا للواء صلاح البدري، الذي تم تعيينه مساعدًا لوزير الدفاع.



كما تم تعيين اللواء أركان حرب ناصر العاصي رئيس أركان الجيش الثاني، قائدًا للجيش الثاني الميداني، خلفًا للواء محمد الشحات.

وتعيين اللواء بحري أسامة منير ربيع قائدًا للقوات البحرية، خلفًا للواء أسامة الجندي، بينما تم تعيين اللواء أحمد خالد رئيسًا لأركان القوات البحرية، والذي كان يشغل منصب رئيس شعبة العمليات البحرية، وذلك خلفًا لمنير ربيع، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية، وتعد هذه التغيرات الثانية التي تشهدها قيادة الجيش منذ بداية العام الحالي. كما تأتي حركة التغيرات بعد يوم من إعلان وزير الدفاع المصري أن قوات التدخل السريع جاهزة للقيام بمهام داخل مصر وخارجها.