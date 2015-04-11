مقتل 7 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في بيحان اليمنية

مشاهد من المعارك الدائرة باليمن

قُتل 7 أشخاص وأُصيب العشرات جراء انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى أمني يستخدمه الحوثيون في بيحان وسط اليمن.

وتشهد مدينة بيحان بمحافظة شبوة قتالاً ضارياً بين المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران من جهة وقوات مقاومة شعبية تدعمها حملة ضربات جوية تقودها السعودية من جهة أخرى.

من ناحية أخرى حطت في صنعاء اليوم (السبت) طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر محملة بأكثر من 35 طناً من المساعدات الطبية ومعدات الإغاثة، لمساعدة ضحايا النزاع في اليمن.

وهذه هي شحنة المساعدات الثانية التي نجحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيصالها إلى اليمن جواً خلال يومين.

وقالت الناطقة باسم اللجنة ماري كلير فغالي لوكالة فرانس برس إن هذه الشحنة الجديدة تزن 35,6 طناً بينها 32 طناً من المساعدات الطبية والبقية معدات لتنقية المياه ومولدات كهرباء وبعض الخيام.

وكانت طائرتان تحملان مساعدات طبية، الأولى تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر والثانية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" هبطتا في صنعاء أمس الجمعة.

من جانبها، طالبت الأمم المتحدة بهدنة إنسانية فورية لبضع ساعات على الأقل يومياً في اليمن للسماح بنقل مزيد من المساعدات إلى البلاد حيث قالت إن الوضع "يتدهور ساعة بعد ساعة".