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تنظيم "ولاية سيناء" ينشـر تسجيلا مصورا لقتل جندي مصري

11/4/2015
اعدام جندي مصري على يد تنظيم ولاية سيناء

بث تنظيم ولاية سيناء، التابع لتنظيم الدولة الإسلامية، تسجيلاً مصوراً على الإنترنت يظهر قتل جندي في الجيش المصري، أسره التنظيم قبل أسبوع خلال عملية قتل فيها 16 جندياً آخرين.

وأظهر التسجيل لحظات أسر الجندي الذي ظهر قبل قتله، وهو يناشد الجيش المصري عدم إرسال مزيد من الجنود إلى سيناء.  وقال التنظيم إن عملية قتل الجندي تأتي ردا على ما سماه قتل أطفال سيناء وتمزيقَهم بقذائف مدفعية الجيش المصري، حسبما جاء في التسجيل.

و كان "تنظيم ولاية سيناء"  قد تبنى الأسبوع الماضي الهجوم الذي وقع على حواجز عسكرية في شمالي سيناء وأسفر عن مقتل 15 جنديا ومدنيين اثنين وجرح 24 جندياً آخرين.

وجاء في بيان التنظيم أنه تمكن من الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومدرعتين للجيش, وإصابة طائرة أباتشي.

وقد نفذ التنظيم الذي بايع "تنظيم الدولة" خمس هجمات على سبعة حواجز أمنية على الطريق الساحلي بين مدينة العريش عاصمة شمال سيناء ومدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة، مستخدماً في الهجمات قذائف صاروخية وأسلحة ثقيلة.

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