انفجار سيارة ملغومة في اليمن والصليب الأحمر يرسل مساعدات

مشاهد من الحرب المشتعلة باليمن – ارشيف

انفجرت سيارة ملغومة خارج مبنى يستخدمه الحوثيون وسط اليمن أمس (الجمعة) ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، كما وصلت طائرة مساعدات طبية تابعة للصليب الاحمر لصنعاء.

وتشهد مدينة بيحان بمحافظة شبوة قتالا ضاريا بين المقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران من ناحية، ومن الناحية الأخرى مقاومة تدعمها حملة ضربات جوية تقودها السعودية على مدى أيام.



وحطت في صنعاء اليوم (السبت) طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر محملة بـ35.6 طنا من المساعدات الطبية ومعدات الاغاثة، لمساعدة ضحايا النزاع في اليمن.



وهي الشحنة الثانية من المساعدات التي نجحت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في إيصالها جوا خلال يومين إلى اليمن الذي يشهد معارك وغارات جوية يشنها تحالف عربي بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين.



وقالت الناطقة باسم اللجنة ماري كلير فغالي لوكالة فرانس برس إن "هذه الشحنة الجديدة تزن 35.6 طنا بينها 32 طنا من المساعدات الطبية والبقية معدات لتنقية المياه ومولدات الكهرباء وخيام".



وكانت طائرتان تحملان مساعدات طبية، الأولى تابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر والأخرى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) هبطتا في صنعاء (الجمعة).



من جانبها، طلبت الأمم المتحدة، الجمعة "هدنة إنسانية فورية لبضع ساعات" على الأقل يوميا في اليمن للسماح بنقل مزيد من المساعدات إلى البلاد حيث قالت إن الوضع "يتدهور ساعة بعد ساعة".