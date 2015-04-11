السعودية تعلن قتل 500 حوثي على الحدود مع اليمن

قوات سعودية على الحدود مع اليمن

(أرشيفية)

قتل 500 متمرد حوثي على الأقل في مواجهات على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية وذلك منذ بداية عملية "عاصفة الحزم" بقيادة الرياض في 26 آذار- مارس الماضي، وفق ما اعلن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية السبت.

وفي أـول اعلان لحصيلة خسائر الحوثيين في المعارك على الحدود بين البلدين، نقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن المصدر قوله ان خسائر الحوثيين وصلت ما "يفوق الخمسمائة قتيل في المواجهات الحدودية بقطاعي جازان ونجران منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم"

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان ان ثلاثة ضباط صف سعوديين قتلوا بمنطقة نجران يوم الجمعة اثر تعرض دورية لاطلاق قذيفة مورتر اطلقت من اليمن.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن البيان قوله إنه "ضمن المواجهات المتكررة مع عناصر من الميليشيا الحوثية على الحدود الجنوبية أُطلقت قذيفة هاون على أحد مواقع الرقابة الحدودية… بمنطقة نجران. نتج عن هذا الحادث استشهاد ثلاثة ضباط صف وإصابة اثنين آخرين من القوات البرية الملكية السعودية."

وتقود السعودية وتسع دول أخرى حملة جوية ضد الحوثيين القوة المهيمنة في اليمن وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المتحالفة معهم بهدف معلن هو إعادة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي اضطر للخروج من عدن أمام زحف الحوثيين.