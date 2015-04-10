مقاتلات عاصفة الحزم تشن سلسلة غارات على الحوثيين

عاصفة الحزم – ارشيف

ذكر سكان ومسؤولون محليون ان التحالف العربي بقيادة السعودية استهدف مساء الخميس (ليلة الجمعة) مواقع للانقلابيين الحوثيين في جنوب اليمن بغارات "هي الاعنف" منذ بداية العملية العسكرية بقيادة السعودية في 26 من آذار/مارس.



وقال احد سكان الضاحية الشمالية لكبرى مدن جنوب اليمن إن "الغارات بدأت في عدن حوالى الساعة 22,00 وكانت الأعنف منذ بدء عملية "عاصفة الحزم".



وأكد سكان آخرون أن الغارات استمرت لفترة طويلة من الليل، واستهدفت خصوصا مقر بلدية دار سعد عند المدخل الشمالي لمدينة عدن.



وأضافوا أن الغارات وقعت بعد ساعات على وصول تعزيزات من المقاتلين الحوثيين الشيعة، وقوات موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى المبنى وتوابعه.



وقالت المصادر نفسها إن مواقع أخرى استهدفت ايضا من قبل طائرات التحالف وخصوصا محيط الملعب الرياضي في وسط المدينة ونقاط مراقبة يسيطر عليها المتمردون.

ولم تتوفر أية حصيلة لضحايا هذه الغارات على الفور.