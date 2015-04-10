مجلس الأمن يصوت الجمعة على قرار بشأن اليمن

مجلس الأمن (EPA)

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي قد يصوت الجمعة على قرار بإدراج كل من أحمد صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع وعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين على القائمة السوداء وفرض حظر للسلاح على المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على أنحاء باليمن.

وأنهى الأردن العضو بالمجلس ودول عربية خليجية مسودة القرار الخميس، ووقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن القرار قد يطرح للتصويت في المجلس الجمعة أو السبت.

ولم يتضح الكيفية التي تنوي روسيا التصويت بها على القرار. ولكن دبلوماسيون قالوا إن روسيا أشارت خلال مفاوضات التمهيدية إلى أن حظر السلاح يجب أن يشمل أيضا حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

من جانبها رفضت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة التعليق على تلك الأنباء.

وتشن السعودية ضربات جوية على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن منذ حوالي أسبوعين بمشاركة تحالف يتألف في الأساس من أربع دول خليجية. وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها ستعجل بإرسال إمدادات أسلحة إلى التحالف.

ويطالب مشروع القرار بتجميد الأصول التي تخص أحمد صالح الرئيس السابق للحرس الجمهوري اليمني وعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين وفرض حظر على سفرهما.

وكان مجلس الأمن أدرج الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من كبار زعماء الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على القائمة السوداء في نوفمبر الماضي. ويقاتل جنود موالون لصالح إلى جانب الحوثيين.

وتقضي مسودة القرار بفرض حظر للسلاح على الرجال الخمسة "ومن يعملون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن" في إشارة إلى الحوثيين والجنود الموالين لصالح.

ويحث القرار أيضا "الدول الأعضاء وعلى نحو خاص الدول المجاورة لليمن إلى فحص وتفتيش كل الشحنات المتجهة إلى اليمن" اذا كان لديهم أدلة أو معلومات بأنها تحتوي على أسلحة.

كما يطالب القرار الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء والموافقة على حل الخلافات من خلال الحوار. كما يعبر عن التأييد لوسيط الأمم المتحدة جمال بنعمر.

وكانت روسيا طرحت السبت الماضي مسودة مشروع قرار يطالب "بهدنة إنسانية دورية وإلزامية للضربات الجوية للتحالف" للسماح بإجلاء الأجانب.

وتدعو مسودة قرار الأردن ودول الخليج العربية جميع الأطراف إلى تسهيل إجلاء الأجانب.