صحفي ياباني يحصل على جواز يمنع سفره للعراق وسوريا

منعت الحكومة اليابانية مصورا صحافيا من السفر إلى سوريا والعراق عبر تسليمه جواز سفر ينص على منعه من السفر الى هاتين الدولتين.



وصادرت السلطات اليابانية في فبراير الماضي جواز سفر يويشي سوجيموتو، الذي اعتاد تغطية مناطق النزاعات منذ 20 عاما، بعدما رفض طلبا حكوميا للتخلي عن رحلة كان يخطط لها إلى مخيم للاجئين السوريين.



جدير بالذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية أقدم في كانون الثاني/يناير الماضي على قتل رهينتين يابانيين، بفارق أسبوع بين مقتل كل منهما، بعدما خطفهما في سوريا.



وحصل سوجيموتو يوم الخميس على جواز سفر جديد طُبعت عليه الجملة التالية: "جواز السفر هذا صالح لكافة الدول والمناطق باستثناء العراق وسوريا".



وردا على ذلك، قال سوجيموتو للإعلام المحلي في نييغاتا شمالي اليابان حيث يسكن إنه "أخذا في الاعتبارما قمت به في السنوات الـ20 الماضية، فانه لا يمكنني أبدا أن أتقبل منعي من السفر إلى سوريا والعراق لتغطية الأحداث من هناك".



وتابع "سأستمر في طلب حيازة جواز سفر عادي مثل الذي يحصل عليه أي مواطن آخر".

وقال سوجيموتو إنه كان ينوي زيارة مدينة كوباني (عين العرب) على الحدود مع تركيا حيث استطاع المقاتلون الأكراد صد تقدم تنظيم الدولة الإسلامية.