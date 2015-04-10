البث الحي
منوعات

صحفي ياباني يحصل على جواز يمنع سفره للعراق وسوريا

10/4/2015

منعت الحكومة اليابانية مصورا صحافيا من السفر إلى سوريا والعراق عبر تسليمه جواز سفر ينص على منعه من السفر الى هاتين الدولتين.

وصادرت السلطات اليابانية في فبراير الماضي جواز سفر يويشي سوجيموتو، الذي اعتاد تغطية مناطق النزاعات منذ 20 عاما، بعدما رفض طلبا حكوميا للتخلي عن رحلة كان يخطط لها إلى مخيم للاجئين السوريين.

جدير بالذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية أقدم في كانون الثاني/يناير الماضي على قتل رهينتين يابانيين، بفارق أسبوع بين مقتل كل منهما، بعدما خطفهما في سوريا.

وحصل سوجيموتو يوم الخميس على جواز سفر جديد طُبعت عليه الجملة التالية: "جواز السفر هذا صالح لكافة الدول والمناطق باستثناء العراق وسوريا".

وردا على ذلك، قال سوجيموتو للإعلام المحلي في نييغاتا شمالي اليابان حيث يسكن إنه "أخذا في الاعتبارما قمت به في السنوات الـ20 الماضية، فانه لا يمكنني أبدا أن أتقبل منعي من السفر إلى سوريا والعراق لتغطية الأحداث من هناك".

وتابع "سأستمر في طلب حيازة جواز سفر عادي مثل الذي يحصل عليه أي مواطن آخر".
وقال سوجيموتو إنه كان ينوي زيارة مدينة كوباني (عين العرب) على الحدود مع تركيا حيث استطاع المقاتلون الأكراد صد تقدم تنظيم الدولة الإسلامية.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

أول تعليق مصري على المصالحة الخليجية

المتحدث باسم الخارجية المصرية - أحمد أبو زيد

فيديو مؤثر: رسالة من طفل لأمه المعتقلة في مصر

رسالة مؤثرة موجهة من طفل لأمه الصحفية المعتقلة في مصر(مواقع التواصل) (مواقع)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)