تظاهرات رافضة للانقلاب بمصر في اسبوع "أوقفوا إعدام الوطن"

تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري بمصر

نظم ‏التحالف الوطني لدعم الشرعية و رفض الانقلاب مسيرات رافضة للانقلاب العسكري في عدة محافظات، في أولى فعاليات أسبوع "أوقفوا إعدام الوطن" .

ففي الهرم ‏ خرجت مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري عقب صلاة الجمعة من مسجد التقوى بالطالبية رافعة شارات رابعة وصور "د. محمد مرسي" مرددة الهتافات الرافضة للانقلاب .



وأكد المشاركون على استمرارهم في الميادين حتى إسقاط الانقلاب ومحاكمة كل من تلوثت يداه بالدماء على حد قولهم .



وفي البحيرة خرجت تظاهرات بكفر الدوار والنوبارية منددة بأحكام الإعدام ومطالبة المنظمات الحقوقية بفضح الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب في محاكماتها الملفقة لرافضي الانقلاب.



أوضح المشاركون استمرار فعالياتهم السلمية الرافضة لحكم العسكر، مؤكدين أن حملات الاعتقال لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم الثوري حتى القصاص لدماء الشهداء وعودة الشرعية والإفراج عن المعتقلين .



و في ناهيا انطلقت مسيرة بدعوة من تحالف دعم الشرعية من مسجد القنطرة، طافت شوارع القرية الرئيسية ومنطقة مستشفى ناهيا والعديد من شوارع الشهداء، رفع المشاركون شارات رابعة وصور الرئيس المعزول مرسي مرددين هتافات تطالب بإسقاط الانقلاب.



وختم المتظاهرون مسيرتهم بهتافات«في الجنة يا شهيد» أمام منزل الشهيد حسن الوراقي كما أفاد شهود عيان.



و في مدينة نصر جابت المسيرات شوارع الحي السابع انطلاقًا من مسجد الشربيني حيث دأبت الشهيدة "أسماء صقر" على إلقاء دروسها بين الحضور من نساء المنطقة. مرورًا بمنزل الشهيد "أحمد عاصم السنوسي" .



وفي الشرقية نظم اليوم مناهضو الانقلاب العسكري بكفر صقر وأبوحماد مسيرات وسلاسل بشرية على طريق "كفرصقر/ أبوكبير"



رفعت المسيرات والسلاسل أعلام رابعة وأعلام مصر كما حملت صور المعتقلين، وتفاعل معها عدد كبير من المارة والسيارات ورفعوا علامة رابعة تأييدا للمتظاهرين .