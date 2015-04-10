البث الحي
منوعات

بعد نزاع على ملكيته ..شرطة غزة تصادر باب منزل مدمر

10/4/2015

لوحة جدارية لبانكسي على أحد منازل عزة

صادرت شرطة غزة من فنان جرافيتي في غزة بابا عليه عمل للرسام بانكسي بعد أن شكا مالكه الأصلي من تعرضه للنصب كي يبيعه بثمن بخس.

كان الرسام الفلسطيني بلال خالد قد دفع 700 شيقل (175 دولارا) لصورة إلهة تمسك رأسها بيدها رسمت على باب  الفلسطيني ربيع دردونة الذي تحول منزله  إلى أطلال في الحرب بين إسرائيل وغزة في يوليو تموز وأغسطس آب من عام 2014 ، وبانكسي فنان بريطاني معروف برسومه الساخرة في أماكن غير متوقعة. وكان قد زار غزة  وترك عدة رسوم على الحوائط الخارجية لمبان بعضها استحال أطلالا.

وقال الرسام الفلسطيني بلال خالد (23 عاما) إن الشرطة صادرت العمل الفني من منزله في خان يونس بجنوب قطاع غزة. وكان بصحبتهم مالكها الأصلي وهو  موظف حكومي ، وأضاف خالد "الشرطة أخذت الباب وقالوا لي إنه يوجد أمر من المحكمة بالتحفظ على الباب لأن هناك قضية مرفوعة ضدي.. أنا مالك الباب الحقيقي الان وسأسعى لتثبيت حقي في المحكمة."

ولم يعلق متحدث باسم الشرطة على الفور على الحادث ولكن محامي دردونة محمد ريحان أكد أن موضوع الباب تنظره المحكمة ، وقال ريحان "سأسعى لإعادة الباب إلى مالكه الحقيقي ربيع دردونة.. لقد تعرض موكلي للغش."

وبعد أن اشترى خالد الباب من دردونة قال في الأسبوع الماضي إنه أراد أن يحمي العمل الفني لبانكسي من الإهمال وإنه كان يرغب دوما في امتلاك لوحة لبانكسي الذي ينتمي إلى بريستول في غرب إنجلترا ولم يكشف عن هويته قط.

المزيد من منوعات

مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (فيديو)

شاب مصري يجني ثروة من اصطياد العقارب واستخلاص سمومها (روتيرز)

مصير كنز تاريخي استحوذ عليه النازيون أمام المحكمة العليا الأمريكية.. ما القصة؟

مجموعة فنية تُعرف باسم "كنز فلف" (ا.ف.ب)

ليست المرة الأولى.. مصري يرمي أموالا على المارة من شرفة منزله (فيديو)

الرجل يدعى صبري صدومة وهو مهندس بترول محال للمعاش (موافع التواصل)

أحيت حفلا حضره السيسي.. مغنية بريطانية تعتذر لخرقها تدابير مكافحة كورونا

المغنية البريطانية ريتا أورا (غيتي)
الأكثر قراءة

بايدن يكشف سبب طلبه من أوباما الانتظار قبل إصدار الأمر بقتل بن لادن

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن أثناء متابعة عملية قتل بن لادن (رويترز)

أول تعليق مصري على المصالحة الخليجية

المتحدث باسم الخارجية المصرية - أحمد أبو زيد

فيديو مؤثر: رسالة من طفل لأمه المعتقلة في مصر

رسالة مؤثرة موجهة من طفل لأمه الصحفية المعتقلة في مصر(مواقع التواصل) (مواقع)

مظاهرة بالأسلحة أمام منزل مسؤولة في ميشيغن رفضا لنتيجة الانتخابات الأمريكية (فيديو)

وزيرة خارجية ولاية ميشيغان جوسلين بنسون (رويترز)