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الصين ترفض اتهامات "أوباما" لها بالتنمر على جيرانها الأصغر

10/4/2015

الرئيس الأمريكي – باراك أوباما

أعلنت الصين رفضها لاتهامات الرئيس الأمريكي باراك أوباما لبكين باستخدام "حجمها وعضلاتها لإرهاب جيرانها"، وأكدت التزامها بحماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

كان الرئيس الأمريكي قال  الخميس إن واشنطن قلقة من استخدام الصين لحجمها وقوتها "للتنمر" على الدول الأصغر في منطقة بحر الصين الجنوبي مثل الفلبين وفيتنام.

وأعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ (الجمعة) عن أملها في أن تحترم الولايات المتحدة الجهود التي تبذلها الصين ومجموعة الآسيان لتسوية قضية بحر الصين الجنوبي, وأن تقوم بدور إيجابي وبناء ومسئول في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي- على حد قولها – مشيرة إلى أنه  يمكن للجميع أن يرى بوضوح من هو الجانب الذي يمتلك الحجم والقوة الأكبر في العالم.

وأشارت يينغ إلى أن الصين دائما ما كانت تدعم اتخاذ نهج "المسار المزدوج" فيما يخص مسألة بحر الصين الجنوبي, حيث تعتقد أن الأفضل هو السعي لحل الخلافات بطريقة سلمية من خلال المفاوضات الودية المباشرة مع الدول ذات الصلة وفى نفس الوقت العمل على حماية السلام والاستقرار الإقليمي من خلال الجهود المشتركة بينها وبين مجموعة الآسيان.

وأضافت المتحدثة الصينية أن الصين تقوم حاليا بمواصلة الاتصالات الفعالة والنشطة مع أعضاء الآسيان حول تنفيذ الإعلان الخاص بتصرفات الأطراف في المنطقة الإقليمية، وصياغة قواعد السلوك بالنسبة لبحر الصين الجنوبي.

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