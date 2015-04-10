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التحالف بمصر يتوعد بالتصعيد في أسبوع "أوقفوا إعدام الوطن"

10/4/2015
 
شعار تحالف دعم الشرعية  رفض الانقلاب

توعد التحالف الوطني لدعم الشرعية و رفض الانقلاب  النظام العسكري في مصر بمزيد من التصعيد الثوري في بيانه الأخير ، مطالبا الثوّار بتطوير الحراك الثوري اليومي استعدادا لموجات ثورية متلاحقة ستشهد تطورا غير مسبوقا، بما يتوافق مع ظروف الميدان على حد قوله .

و جاء في البيان " فشلت محاولات عصابة الانقلاب العسكري في كسر إرادة الثورة، وأثبت صمود الأحرار من أبناء الشعب المصري في وجهة دموية الجنرال الخائن أن الثورة أقوى بثباتها وفعلها على الأرض."

و أضاف البيان "إن الثورة ضد الانقلاب العسكري، تكتسب كل يوم شرائح جديدة من أبناء الشعب المصري، وتزداد قوتها يوما بعد يوم، رغم كل ما يتعرض له الثوار من عمليات البطش والعنف والقتل والاعتقال، ولن تسمح الثورة لزبانية العسكر بالخوض في دماء الثوار والمعتقلين بأحكام الإعدامات السياسية الجائرة."

و شدد البيان على ان " القضاء المصري بات سلاح قتل جديد يستخدمه العسكر لتصفية الثوار والقيادات والرموز الوطنية في ظل غياب دولة القانون وانهيار منظومة العدالة في مصر يؤكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري أن الثورة وصمود الأحرار في ميادين العزة والكرامه لهو السبيل لإسقاط الانقلاب العسكري والقصاص للشهداء وتحرير المعتقلين" على حد وصفه .

و دعا التحالف في بيانه " جماهير الشعب المصري إلي تدشين أسبوع ثوري جديد تحت عنوان " أوقفوا إعدام الوطن"، ويطالب الثوار بتطوير الحراك الثوري اليومي، استعدادا لموجات ثورية متلاحقة ستشهد تطورا غير مسبوقا، بما يتوافق مع ظروف الميدان، كما يدعو المتظاهرين لإحراق صور السفاح عبدالفتاح السيسي وتعليق المشناق الرمزية له في الميادين تمهيدا لقصاص ثوري ناجز لكل الخونة والقتلة والمجرمين من زبانية الانقلاب العسكري الدموي."

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