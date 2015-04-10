البرلمان الباكستاني يصوت على التزام الحياد في اليمن

مبنى البرلمان الباكستاني (EPA-أرشيف)

صوت البرلمان الباكستاني الجمعة بالإجماع لصالح قرار يحث الحكومة على التزام الحياد في النزاع الدائر في اليمن، كما دعا الأطراف المعنية إلى وقف إطلاق النار في اليمن، لكنه أكد دعمه التزام الحكومة الباكستانية بحماية أراضي السعودية.

وأكد القرار الصادر عن جلسة استثنائية للبرلمان على دعم التزام الحكومة بحماية اراضي السعودية التي لم تواجه حتى الآن اي تهديد في النزاع.



ولكن جاء في القرار انه على باكستان ان تقوم بدور الوسيط والا تتورط في القتال ليرفض بذلك طلب السعودية من اسلام آباد ارسال قوات وطائرات وسفن لدعمها.



وبحسب نص القرار فان "برلمان باكستان (…) يؤكد على ضرورة مواصلة جهود الحكومة الباكستانية لإيجاد حل سلمي للازمة". واضاف ان البرلمان "يرغب بان تحافظ باكستان على الحياد في النزاع الدائر في اليمن ليكون بمقدورها القيام بدور دبلوماسي فعال لإنهاء الازمة".

وجاء القرار بعد نقاشات دامت خمسة ايام في البرلمان حول الازمة اليمنية حيث حث غالبية النواب رئيس الحكومة نواز شريف على عدم ارسال قوات باكستانية للانضمام الى القتال.



وكثفت باكستان من الجهود الدبلوماسية الاسبوع الماضي وعقدت محادثات مع مسؤولين اتراك وايرانيين.



وحث قرار الجمعة الحكومة على بدء العمل مع مجلس الامن الدولي ومنظمة التعاون الاسلامي للتوصل الى وقف اطلاق نار.