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استشهاد فلسطيني وإصابة 2 في اشتباكات مع جيش الاحتلال

10/4/2015

جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا ويصيب 2 بالخليل

استشهد شاب فلسطيني كما أصيب مواطنان آخران بالرصاص في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي هاجمت جنازة الأسير المحرر جعفر عوض في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال شهود عيان إن الاشتباكات العنيفة تركزت على المدخل الرئيس لبيت أمر, وأن قوات الاحتلال أطلقت النيران وقنابل الصوت والغاز بكثافة, وهو ما أدى إلى حالة من التوتر والغليان في البلدة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت بعد ظهر الجمعة مشيعي جنازة الأسير المحرر جعفر إبراهيم عوض (22 عاما) في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية, والذي وافته المنية اليوم بعد تدهور حالته الصحية بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على مدخل بلدة بيت أمر هاجمت المشيعين بمدافع المياه وقنابل الغاز, ما تسبب  في إصابة العشرات بحالات اختناق.

وجاء الهجوم عقب انطلاق موكب التشييع بمشاركة رسمية وشعبية واسعة من المسجد الكبير في "بيت أمر" وبمشاركة آلاف المواطنين من البلدة ومخيمات وقرى وبلدات المحافظة.

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