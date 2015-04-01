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وفاة أكبر معمرة في العالم عن 117 عاما

1/4/2015

وفاة اليابانية ميساو أوكاوا أكبر معمرة في العالم

توفيت اليابانية ميساو أوكاوا أكبر معمرة في العالم  الأربعاء عن عمر يناهز 117 عاما ، حيث ولدت هذه السيدة في عام 1898 بمدينة أوساكا غرب البلاد ، وذلك وفقا لوسائل إعلام يابانية .

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن أوكاوا  بدت في حالة صحية مقبولة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الأخير في الخامس من مارس آذار الماضي وأنها تناولت قطعة من الكعك وكانت أوكاوا  التي عزت طول عمرها إلى "تناول الأطعمة اللذيذة" وأخذ فترات راحة طويلة بدأت تفقد شهيتها تدريجيا منذ ذلك الوقت لتفارق الحياة  في وقت مبكر من الأربعاء محاطة بأحفادها.

وفي يونيو حزيران 2013 أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أوكاوا أكبر امرأة في العالم اثر وفاة جيرومون كيمورا اليابانية أيضا عن عمر يناهز 116 عاما و54 يوما.

وبوفاة أوكاوا انتقل لقب أكبر معمرة في العالم إلى الأمريكية جريترود ويفار التي ستكمل 117 عاما في الرابع من يونيو حزيران المقبل .

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