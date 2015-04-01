فلسطين تصبح رسميا عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية

رياض المالكي يتسلم نسخة من قانون المحكمة الدولية من القاضية كينكو أوزاكي (موقع المحكمة)

أصبحت دولة فلسطين رسميا الأربعاء عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وهو الأمر الذي سيتيح لها ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أخرى مرتبطة بالاحتلال على الرغم من أن تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.

وأقيم حفل في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بمناسبة هذا الانضمام الذي يشكل خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014، ولتصبح بذلك العضو رقم 123 في المحكمة التي تأسست عام 2002.

وشارك في احتفال اليوم مسؤولون وقضاة في المحكمة وحضره وفد فلسطين الذي يترأسه وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي.

وسيتم في نهاية الاحتفال تسليم الوزير النسخة الأصلية من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وسيلقي بعدها كلمة فلسطين في الاحتفال.

وكانت السلطة الفلسطينية قد قدمت في الثاني من يناير الماضي طلب الانضمام للمحكمة بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017، وردت إسرائيل بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية قبل أن تفرج عنها قبل أيام.

يُذكر أن المحكمة الجنائية أعلنت منتصف يناير الماضي فتح بحث أولي في جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها خلال عدوانها الأخير على غزة الذي أدى إلى استشهاد حوالي 2200 فلسطيني وجرح أكثر من 11 ألفا آخرين.