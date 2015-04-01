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غوغل تطلق حاسوبا بسعر لايتجاوز 100 دولار

1/4/2015

غوغل تطلق كمبيوتر صغير الحجم بتكلفة منخفضة

كشفت مجموعة "غوغل" أنها ستطلق هذا الصيف بالتعاون مع  المجموعة التايوانية "اسوس" جهازا صغيرا جدا بسعر منخفض لا يتجاوز المئة دولار يتحول إلى كمبيوتر عند تزويده بشاشة.

وكتبت "غوغل" على مدونتها الرسمية أن "كرومبايت هو أصغر من لوح شوكولا وهو حاسوب كامل سيباع بأقل من مئة دولار" جهاز "كرومبايت" هو بحجم مفتاح ذاكرة ويمكن وضعه في واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح (اتش دي ام آي).

وأكدت "غوغل" أنه "من خلال وصل الجهاز بأي شاشة، يتحول هذا الأخير إلى كمبيوتر"، لافتة إلى فائدته في المدارس والشركات.

ولم تقدم المجموعة الأميركية مزيدا من التفاصيل، لكن إحدى الناطقات باسمها شرحت أنه في حال وصل "كرومبايت" بشاشة معزولة مثل شاشة التلفاز، يمكن له أيضا أن يربط بالجهاز لوحة مفاتيح عبر تقنية بلوتوث.

 

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