عاصفة الحزم تدمر معسكر اللواء 33 بالضالع

تواصل غارات عاصفة الحزم على مواقع الحوثيين لليوم السابع (الجزيرة)

فيما تتواصل غارات عملية عاصفة الحزم ضد مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في اليمن، أعلنت قيادة "عاصفة الحزم" أن طائرات التحالف تمكنت من تدمير معسكر اللواء 33 في الضالع جنوب اليمن بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم عملية عاصفة الحزم العميد أحمد عسيري، إن الغارات عرقلت تحرك القوات الموالية لصالح والحوثيين، وأوقفت تقدمها نحو عدن وشبوة والضالع.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات عملية "عاصفة الحزم" شنت قبل قليل غارات على تجمع لقوات موالية للحوثيين في مديرية "بَيْحان" بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وفي وقت سابق شنت طائرات التحالف غارات على مناطق في محيط عدن حيث دارت اشتباكات أيضاً.

وكانت قيادة عملية "عاصفة الحزم" أعلنت أن طائرات التحالف تمكنت من تدمير معسكر اللواء ثلاثة وثلاثين في الضالع جنوب اليمن بشكل كامل.

كما استهدفت غارات جوية أخرى موقع صالة الصيانة في اللواء 67 دفاع جوي والكتيبة 89.

في هذه الأثناء قالت مصادر في مأرب شمال اليمن إن الحوثيين باتوا قريبين من السيطرة على أجزاء مهمة من مديرية حريب على الحدود مع شبوة .

ومع دخول العملية يومها السابع بث ناشطون صوراً لقصف طيران التحالف ضمن عمليات "عاصفة الحزم " على مدينة عدن والمناطق المجاورة لها .

وتظهر الصور اشتعال النيران في الأهداف المحددة التي توجد فيها تجمعات وأسلحة لمليشيا الحوثي .

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إن بلاده ليست من دعاة الحرب لكنها جاهزة لخوضها إذا قــُرعت طبولها حسب تعبيره.

وأضاف أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والخليج، والأمن القومي العربي.

من جهته أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني أن لدى بلاده مقترحاً لحل الأزمة في اليمن، وأنها تسعى للتواصل مع الرياض في هذا الشأن.

فيما دعا وزير الخارجية الروسي لإجراء حوار بين أطراف الأزمة اليمنية في بلد محايد.

في غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن الضربة الجوية التي قتلت أكثر من 40 شخصا في مخيم نازحين في شمال اليمن تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وأن المسؤولين يجب يُحاسبوا.

وقال عمال إغاثة إن مخيم المزرق للنازحين القريب من حرض ضُرب يوم الاثنين، وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 200 شخص أصيبوا بجروح بينهم عشرات إصاباتهم خطيرة.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة: "لم نحدد من المسؤول عن هذا الهجوم، وأياً كانت القوات التي تضربهم فإنها تنتهك القانون ويجب أن تكون هناك محاسبة على ذلك وفي نهاية الأمر يجب أن تتوقف جميع الهجمات المماثلة".

وقال فرحان حق إن الامم المتحدة سحبت الآن موظفيها الدوليين الباقين في اليمن وعددهم 13 تاركة عدة مئات من العاملين المحليين ليواصلوا عمل المنظمة الدولية هناك، وكان يوجد نحو 100 موظف دولي يتبعون الأمم المتحدة في اليمن.

ورداً على نداءات اليمن لتدخل بري عربي قال حق: "سنكون قلقين من أي تصعيد آخر في هذا الصراع".

وقالت منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أمس الثلاثاء إن 62 طفلاً على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرون في القتال في اليمن على مدى الأيام السبعة الماضية.

وقرية المزرق التي تقع في محافظة لحج بجوار حدود السعودية هي مجموعة مخيمات تأوي الاف اليمنيين الذين نزحوا بسبب حروب وقعت خلال عقد بين الحوثيين والدولة اليمنية بالإضافة الى مهاجرين من شرق أفريقيا.

وتقود السعودية تحالفاً من دول عربية في حملة جوية مستمرة منذ ستة أيام ضد الحوثيين الشيعة الذين ظهروا كأكبر قوة في اليمن عندما استولوا على العاصمة اليمنية العام الماضي، وقال متحدث عسكري سعودي قبل يومين إن المملكة تسعى للحصول على ايضاحات عن الحادث.