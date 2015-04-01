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النصرة: سنحكم "إدلب" بالشريعة ولن نستأثر بالسلطة

1/4/2015

جبهة النصرة تعلن فرض أحكام الشريعة على إدلب

قالت جبهة النصرة إن مدينة إدلب التي سيطرت عليها من النظام السوري قبل بضعة أيام ستحكم طبقا لأحكام الشريعة إلا أنها قالت  إنها لا تريد الاستئثار بالسلطة هناك.

وقال أبو محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة إن مقاتليه الذين سيطروا على إدلب الواقعة شمال غرب سوريا مع جماعات مسلحة أخرى سيعاملون سكان المدينة معاملة طيبة ، وأضاف الجولاني في رسالة صوتية نشرت على الإنترنت "نبارك للأمة الإسلامية النصر الذي تحقق على يد أبنائها من المجاهدين في مدينة إدلب … ونحيي موقف أهلنا في مدينة إدلب ووقفتهم مع أبنائهم المجاهدين واستقبالهم الحافل لهم وسينعمون بعدل شريعة الله التي تحفظ دينهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم."

ودعا الجولاني الجماعات التي سيطرت على إدلب الى توحيد صفوفها وقال إنهم يجب ان يحكموا بشرع الله لتسوية النزاعات. ودعا أيضا إلى ضرورة حماية الممتلكات العامة ، وقال الجولاني إن السيطرة على إدلب أظهرت ان السعي للحصول على دعم من الغرب والقوى الاقليمية هو "سراب" – على حد قوله.

وتعد هذه هي المرة الثانية منذ بداية الصراع السوري التي يفقد فيها النظام السوري السيطرة على عاصمة محافظة بعد الرقة التي حولها تنظيم الدولة إلى عاصمته الفعلية ، واتسع نفوذ جبهة النصرة في الجزء الشمالي الغربي من سوريا حيث سحقت على الأقل جماعتين مدعومتين من الغرب في الأشهر القليلة الماضية.

 

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