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أوباما يأمر بتجميد أرصدة " قراصنة الإنترنت"

1/4/2015

الرئيس الأمريكي – باراك أوباما

فرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على قراصنة الإنترنت الأمريكيين والأجانب بشكل يتيح للإدارة الأمريكية  تجميد أرصدة المتورطين في هجمات إلكترونية على أهداف أمريكية.

وحذر أوباما اثناء اصداره الامر التنفيذي  أنه اعتبارا من اليوم " ننذر من يشكلون تهديدات كبيرة على أمننا أو اقتصادنا من خلال الإضرار بالبنى التحتية الحساسة أو عرقلة أو التعدي على شبكاتنا للكمبيوتر أو يسرقون الأسرار التجارية للشركات الأمريكية أو يسرقون المعلومات الشخصية للمواطنين الأمريكيين لتحقيق الربح".

وأضاف أوباما  أن "التهديدات الالكترونية تشكل واحدة من أخطر التحديات على الاقتصاد والأمن القومي في الولايات المتحدة" ، وأكد أن العقوبات تستهدف القراصنة والشركات التي تلجأ لمعرفة الأسرار التجارية المسروقة لتقويض صحة الاقتصاد.

وحدد الرئيس الأمريكي أن قراصنة من الصين وروسيا وإيران كانوا وراء بعض الهجمات الإليكترونية التي تعرضت لها أهدافا أمريكية. وانتقد عدم ملاحقتهم مرجعا ذلك إلى ما وصفه بضعف تطبيق القوانين في الخارج أو أن بعض الحكومات إما غير مستعدة أو غير قادرة على توقيف هؤلاء الأشخاص.

ويأتي إعلان  أوباما عن برنامج العقوبات الجديد بينما انتشرت  حوادث القرصنة في الأشهر الأخيرة  في الولايات المتحدة ومن بينها الهجوم المعلوماتي على شركة سوني واختراق البيانات الذي أدى لسرقة بيانات عن بطاقات ائتمان او بيانات صحية لعشرات الملايين من  الأمريكيين.

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