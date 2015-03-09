وزراء الخارجية العرب يبحثون إنشاء قوة عسكرية عربية

اجتماعات وزراء خارجية الدول العربية

سيطر الشاغل الأمني على اجتماعات الدورة العادية الجديدة لمجلس وزراء الخارجية العرب التي بدأت أعمالها الاثنين في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي إن تشكيل قوة عسكرية أمنية عربية "مطلوب الآن وبإلحاح."

وقال العربي الذي تحدث في الجلسة الافتتاحية للدورة "يثار التساؤل حول رد الفعل العربي الجامع الذي يتناسب مع حجم المخاطر ومتطلبات المواجهة الشاملة مع جماعات العنف والإرهاب ويفضي إلي دحر تلك الجماعات الارهابية واستعادة السلم والاستقرار والشرعية في المنطقة."

وأضاف "المطلوب الآن وبإلحاح هو النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة… قادرة على الاضطلاع بما يوكل إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية والمساعدة في عمليات حفظ السلام وتأمين عمليات الإغاثة وتوفير الحماية للمدنيين."

وتعقد الدورة الجديدة لمجلس وزراء الخارجية العرب في ظل ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة وتشارك فيها دول عربية وتؤيدها دول عربية أخرى ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا الصيف الماضي.

وقصفت طائرات حربية مصرية مواقع من وصفتهم بالمتشددين في مدينة درنة الليبية الشهر الماضي بعد أن نشرت الدولة الإسلامية فيديو يظهر فيه قيام مسلحيها بقطع رؤوس 21 مسيحيا مصريا كانوا قد اختطفوا في ليبيا.

وشدد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي تولت بلاده رئاسة الدورة الجديدة على أن الدول العربية تتعرض لمخاطر أمنية من قبل المتشددين ، وقال "يأتي في المقدمة من هذه المخاطر الكبيرة والحقيقية التنامي الخطير والمقلق للإرهاب والفكر والمتطرف."

وأضاف "باتت عصابات إرهابية إجرامية تسيطر علي مساحات كبيرة من أراضي دول عربية شقيقة وتهدد أمن وسلامة شعوب دولنا وأمنها القومي."

من جانبه وصف ممثل الجزائر في الاجتماع التحديات الأمنية بأنها "غير مسبوقة" ووصفها وزير خارجية لبنان بأنها خطر وجودي محذرا من أن إسرائيل تستفيد من "حالة التخبط والفوضى."

وفي كلمته قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري "العراق يحارب نيابة عن الدول العربية جميعا والتي يهدد الإرهاب استقرارها وأمنها." وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الجعفري طالب في الكلمة بدعم عربي لبلاده في "هذه الحرب مع الإرهاب" في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية إن من بين ما سيناقشه وزراء الخارجية في الاجتماعات الوضع السياسي والأمني المتدهور في اليمن ، وقالت المصادر إن وزراء الخارجية سيركزون أيضا في الاجتماعات على تطورات القضية الفلسطينية.