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قتلى وجرحى في اشتباكات بين القاعدة والجيش اليمني

9/3/2015

هجمات للقاعدة على قوات من الجيش اليمني تخلف قتلى وجرحى

قتل أربعة جنود وسبعة مسلحين الاثنين في هجوم نسب إلى تنظيم القاعدة في جنوب اليمن فيما سجلت معارك دامية في وسط البلاد بين الحوثيين ومسلحين منتمين للقبائل .

وقال مسؤول عسكري إن مسلحين ينتمون للقاعدة شنوا هجوما على موقع للجيش في بلدة المحفد الواقعة بين محافظتي ابين وشبوة ,واضاف  أن قوات من الجيش اليمني بمساعدة القبائل، نجحت في صد الهجوم لكن  اربعة جنود قتلوا .

من جهته أكد مصدر قبلي أن سبعة من مسلحي القاعدة قتلوا في الهجوم وتضررت العديد من عرباتهم وبعد صدهم، تراجع مسلحو القاعدة إلى منطقة واقعة في شرق المحفد، بحسب المصدر القبلي.

كما وقعت اشتباكات بين الحوثيين الشيعة والقبائل السنية في البيضاء , ولم يتسن التحقق من حصيلة الضحايا بشكل مستقل لكن مصادر قبلية أشارت الى سقوط 22 قتيلا في صفوف المقاتلين الحوثيين. ولم تكشف هذه المصادر عن الخسائر في صفوفها.

ويحاول الحوثيون – الذين يسيطرون منذ الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي على صنعاء- توسيع نفوذهم في وسط البلاد لكنهم يواجهون مقاومة قوية من جانب القبائل السنية.

 

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