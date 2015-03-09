سولار إمبلس2 تحلق حول العالم بالطاقة الشمسية

سولار إمبلس تحلق فوق مسجد الشيخ زايد في طريقها للدوران حول العالم (EPA)

أقلعت الطائرة التي تعمل بواسطة الطاقة الشمسية سولار إمبلس2 (الإثنين) من "أبو ظبي" عاصمة الإمارات العربية المتحدة، في أول رحلة لها حول العالم من دون أية قطرة وقود، بهدف إعطاء دفع لموارد الطاقة النظيفة.

وأقلعت الطائرة من مطار البطين في "أبو ظبي" بقيادة الطيار السويسري "أندريه بوش بيرغ" الذي قال إن الرحلة تهدف إلى تأكيد أن الإنسان قادر على خفض استهلاكه من الطاقة، وتأمين مصادر متجددة باستخدام تقنيات جديدة.

وتقطع الطائرة في رحلتها حول العالم مسافة 35 ألف كيلومتر خلال خمسة أشهر، وأولى محطاتها سلطنة عُمان. أما أيام التحليق الفعلي المتوقعة فهي 25 يوما، وستحلق خلال طيرانها على ارتفاع 8500 متر كحد أقصى.

وتتوقف الطائرة بعد سلطنة عُمان في أحمد آباد وفاراناسي في الهند، ثم في ماندالاي في بورما، ثم في شنونغ كينغ ونان جينغ في الصين.

وبعد الصين، تتجه الطائرة عبر المحيط الهادي إلى هاواي، ومن ثم إلى 3 مواقع في الولايات المتحدة، بما في ذلك مدينتا فينكس ونيويورك، حيث ستكون لها وقفة رمزية في مطار كنيدي.

وبعد ذلك تعبر الطائرة المحيط الأطلسي في رحلة تاريخية أخرى، قبل أن تتوقف في جنوب أوربا أو شمال أفريقيا بحسب المعطيات المناخية، ثم تعود إلى أبو ظبي.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال مؤسسو مشروع أول رحلة جوية حول العالم بطائرة تعمل بالطاقة الشمسية، إن الطائرة ستنطلق في هذه الرحلة التي لا سابق لها للبرهنة على أنه بالإمكان الطيران من دون استخدام الوقود الأحفوري.

وقال برتران بيكار أحد الطيارين الاثنين والمشارك في تأسيس المشروع للصحفيين على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل التي انعقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بيناير الماضي "يمكن تحقيق المعجزات بالاستعانة بالطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، نريد أن نري العالم أن بوسعنا الطيران ليلا ونهارا في طائرة دون الاستعانة بالوقود الأحفوري".

وستنطلق الرحلة "solar impulse" من "أبوظبي" ثم ستتوقف في الهند وميانمار والصين قبل عبورها المحيط الهادي وصولا لأراضي الولايات المتحدة الأميركية ثم لجنوب أوروبا قبل عودتها مرة أخرى لنقطة الانطلاق في أبوظبي.

وخلال الرحلة لتي ستستغرق 5 أشهر تقطع خلالها الطائرة الشمسية 35 ألف كيلومتر ستستمد محركات الطائرة طاقتها من الطاقة الشمسية فقط. كما سيتناوب الطياران السويسريان مهمة قيادة الطائرة كل خمسة أيام بلياليها.

وستنطلق الطائرة، التي يعادل وزنها وزن سيارة أسرية متوسطة (2300 كلغ) ويساوي باع جناحها مثيله في أكبر طائرة ركاب، في رحلتها بمعدل قدره 25 ساعة طيران لكل مرحلة، بسرعات تتراوح بين 50 و100 كلم في الساعة.

من جهته قال آندريه بورشبرج الطيار الثاني، والمشارك أيضا في تأسيس البرنامج: إن دراسات الجدوى وتصميم وبناء الطائرة استغرقا 12 عاما.

وأضاف "أنها ليست أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية في العالم لكنها الأولى التي يمكنها عبور المحيطات والقارات".

وقال بيكار متحدثا عن هذا التحدي "إنه المجهول ببساطة، إنها مسألة الوثوق بالمسائل الفنية والطقس وإنه تحدي الاكتشاف"، وتابع أنه إذا حدث طارئ "جوهري" خلال الرحلة فسنقوم ببناء طائرة أخرى وسنستكمل الرحلة.

وقال "إنها الإرادة البشرية التي بمقدورها أن تصنع عالما أفضل وتوجد حلولا لتغير المناخ".

يذكر أن من بين الشركات المشاركة والراعية للمشروع "باير وسولفاي وشندلر وأوميجا وشركة مصدر الإماراتية.