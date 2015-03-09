ديمبسي: من الخطأ تكثيف الضربات الجوية على تنظيم الدولة

اعتبر الجنرال مارتن ديمبسي رئيس أركان القوات الأميركية الأحد خلال زيارة له إلى حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول، أنه من الخطأ تكثيف الضربات الجوية للائتلاف الدولي على تنظيم الدولة الاسلامية.

ودعا الجنرال الاميركي في المقابل الى اعتماد ما وصفه بالــ"الصبر الاستراتيجي" في المواجهة مع هذا التنظيم في العراق وسوريا ، وقال إن "إلقاء كميات كبيرة من القنابل على العراق ليس الحل" ، مضيفا أنه على التحالف أن يكون دقيقا جدا في استخدام قواته الجوية. وقال ايضا إن زيادة وتيرة الغارات ستزيد المخاطر على السكان المدنيين وستصب في مصلحة من وصفهم بالجماعات المسلحة .

وقد دعا الجنرال ديمبسي إلى التروي واخذ الوقت اللازم لجمع المعلومات الدقيقة حول المواقع التي يجب أن تستهدف بالقصف ، كما أعلن أيضا أن وتيرة الضربات الجوية تبقى مرتبطة بقدرات الجيش العراقي على الأرض ورغبة الحكومة العراقية بالتصالح مع السكان العرب السنة الذين يتوجسون من القوات العراقية التي يعتبرون أن الشيعة يهيمنون عليها.

وألقى الجنرال الأميركي كلمته وهو يقف إلى جانب نظيره الفرنسي الجنرال بيار دي فيلييه، وأكد أنه من غير الضروري زيادة عدد العسكريين الأميركيين الموجودين حاليا في العراق والذين يبلغ عددهم نحو 2600 جندي يقومون بتدريب الجيش العراقي.

وأضاف الجنرال ديمبسي "هناك مستشارون عسكريون ينتظرون تقدم وحدات عسكرية عراقية إليهم" للمشاركة في التدريبات، وعندما تقدمت بعض هذه الوحدات "بدا على بعض جنودها الضعف وهم يعانون من نقص في العتاد".

وتقوم حاملة الطائرات شارل ديغول بمهمة في مياه الخليج تستغرق ثمانية أسابيع في إطار الائتلاف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة ،ويقول ضباط فرنسيون أن ما بين 10 و15 طائرة مقاتلة تقلع يوميا من حاملة الطائرات للقيام بمهمات عسكرية في العراق.