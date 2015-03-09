انفجار بسيناء يُودي بحياة ثلاثة جنود مصريين

قالت مصادر أمنية إن ثلاثة من جنود الجيش المصري قُتلوا، اليوم الاثنين، في انفجار بمحافظة شمال سيناء.

خارطة سيناء (الجزيرة)

وقال مصدر آخر إن جندياً رابعاً أصيب في الانفجار الذي استهدف عددا من السيارات العسكرية على الطريق الواقع على ساحل البحر المتوسط، وقال شهود عيان إن الانفجار أحدث دوياً هائلاً.

من جهة أخرى، أفاد مراسل الجزيرة في غزة أن السلطات المصرية فتحت اليوم معبر رفح للسماح بسفر وعودة سكان قطاع غزة العالقين بعد نحو خمسين يوماً من إغلاقه.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن المعبر سيفتح لمدة يومين لكنهما لن يكونا كافيين لسفر العالقين الذين يقدر عددهم بأكثر من أربعين ألف عالق من بينهم حالات إنسانية ومرضى وطلاب.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت المعبر الذي يعد النافذة الوحيدة لسفر سكان القطاع، في أكتوبر من العام الماضي وتفتحه لأيام محدودة كل عدة شهور، مما خلق أزمة حادة في القطاع.

وبحث وفد من حركة الجهاد الاسلامي برئاسة الأمين العام للحركة قبل عدة أيام قضية المعبر مع المسئولين المصريين، وأشارت مصادر للجزيرة إلى أن ثمة وعوداً مصرية بتمديد المهلة إلى أربعة أيام للحالات الإنسانية، ولكن الجهات الرسمية لم تؤكد ذلك.

من جانبه، قال مدير دائرة المعابر في غزة ماهر أبو صبحة إن العشرات من الحالات الإنسانية بدأت صباح اليوم في مغادرة القطاع بالتزامن مع تدفق العالقين في الجانب المصري.

وكانت السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني أول أمس السبت عزمها فتح المعبر يومي الاثنين والثلاثاء، في إطار تقديم "تسهيلات" لصالح سكان قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.