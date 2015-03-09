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النبوي: مصر في حالة حرب من الجهات الأربع

9/3/2015

وزير الثقافة المصري عبد الواحد النبوي

قال وزير الثقافة المصري الجديد عبد الواحد النبوي في أول لقاء له بقيادات الوزارة إن مصر "في حالة حرب" وإن الثقافة هي "خط الدفاع الأول".

وأضاف "لأول مرة تكون مصر في حالة حرب من الجهات الأربع شرقا وغربا شمالا وجنوبا. بالإضافة للحرب الداخلية من مواطنين مصريين تحولوا لأعداء للحياة". وقال "لا بد أن تكون لدينا أفكار جديدة وخلاقة… علينا أن نستعيد قوانا الناعمة من جديد."

وتشهد مصر حالة من عدم الاستقرار والمظاهرات اليومية منذ الانقلاب على اطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز 2013

وقالت وزارة الثقافة المصرية في بيان اليوم الاثنين إن النبوي الذي تسلم حقيبة وزارة الثقافة الخميس الماضي شدد في اجتماع بقيادات وزارته على ضرورة تقديم أنشطة ثقافية "وسط الناس… (الثقافة) هي القوى الضاربة وخط الدفاع الأول لوزارة الثقافة."

 

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