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العثور على كنز من عهد الأسكندر الأكبر

9/3/2015

العثور على كنز من العملات الأثرية بكهف في إسرائيل

عثر مستكشفو الكهوف في إسرائيل على كنز من العملات المعدنية والحلي تعود لزمن الاسكندر الأكبر يعتقد علماء الاثار ان لاجئين أخفوها أثناء حرب قديمة قبل 2300 عام .

وقال إيتان كلاين من سلطة الاثار الإسرائيلية إن الكنز الذي يعود إلى 2300 عام هو الأول من نوعه الذي يعثر عليه من عصر الاسكندر الأكبر.

وفي الشهر الماضي عثر غواصون قبالة سواحل إسرائيل على كنز أكبر يضم نحو 2000 عملة معدنية تعود للقرن الحادي عشر يأمل علماء الاثار أن تلقي الضوء على فترة الحكم الإسلامي في ذلك الزمن.

واكتشف متسلقو جبال المجموعة الأثرية الأحدث في صدع ضيق داخل كهف بمنطقة الجليل. وشملت عملتين فضيتين سكتا أثناء حكم الاسكندر وعدة قطع من الحلي الفضية بينها خواتم وأساور وأقراط.

وقالت سلطات الاثار في بيان “ربما خبأ هذه المقتنيات في الكهف سكان محليون هربوا إلى هناك أثناء فترة عدم الاستقرار الحكومي نتيجة وفاة الاسكندر.”

وقاد الاسكندر الأكبر – الذي حكم مقدونيا قديما – حملة عسكرية عبر الشرق الأوسط وأجزاء من آسيا. وتوفي في بلاد بابل التي توجد حاليا في العراق عام 323 قبل الميلاد

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