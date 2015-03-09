التعاون يرحب باستضافة الحوار اليمني بالرياض

الرئيس اليمني من مقر إقامته المؤقتة في عدن (الجزيرة-أرشيف)

رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بطلب الرئيس اليمني استضافة المحادثات بين القوي اليمنية في الرياض، بحسب وكالة رويترز.



وناشد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس (الأحد) في رسالة وجهها للمملكة العربية السعودية بالعمل على استضافة المحادثات اليمينية في الرياض حيث المقر الرئيسى للمجلس.



وقال هادي في رسالته التي بثتها وكالة الأنباء السعودية (واس)" لعلكم تتابعون الظروف الدقيقة والحرجة التي يعيشها أشقائكم في اليمن جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، حيث أجبرنا الحوثيون على الخروج من صنعاء إلى جنوب اليمن (عدن)والتي تتمتع بظروف أفضل تمكننا من متابعة إدارة الدولة في هذا الوقت الصعب والحرج.

وتابع " نناشد إخوتنا في مجلس التعاون الخليجي باستمرار دورهم البناء وذلك بعقد مؤتمر تحضره كافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبين بالمحافظة على أمن واستقرار اليمن ، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض". مشددا على أن "أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون الخليجي".



وعن الهدف من المؤتمر قال الرئيس اليمني إنه: المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن من المأزق إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها.



ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصادر سعودية، موافقة دول مجلس التعاون على استضافة المحادثات اليمينية بالرياض .ولم تحدد المصادر موعد انطلاق تلك المحادثات بعد.



وقالت أبدت دول المجلس ترحيبها واستجابتها لطلب فخامة الرئيس اليمني بعقد المؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون بالرياض ، وأن تتولى أمانة المجلس وضع كافة الترتيبات اللازمة لذلك.

يذكر أن عددا من القوي السياسية اليمينية طالبت بنقل الحوار اليمني خارج البلاد نظرا للظروف الأمنية المتوترة وانقلاب الحوثيين على السلطة اليمينية .