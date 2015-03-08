وزير دفاع اليمن يغادر لعدن و"الحوثي" تقتحم منزله

وزير الدفاع اليمني قبل مغادرته إلي عدن(الجزيرة)

شهدت اليمن صباح اليوم (الأحد) مواجهات بين قوات تابعة لوزير الدفاع اليمني وقوات تابعة لجماعة الحوثي المسلحة، ما أدي لإصابة أثنين من حرس الوزير،وذلك بعد ساعات من مغادرة اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني صنعاء متوجها إلي عدن. بينما أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي تشكيل غرفة قيادة للجيش من عدن.

وقال مراسل الجزيرة في صنعاء "سعيد ثابت" نقلا عن مصادر مقربة من "الصبيحي" إنه لم يعد موجودا في منزله بالعاصمة اليمنية, مشيرا إلى أن مسلحين من جماعة الحوثي اقتحموا المنزل بحثا عنه.

وأضاف أن "الصبيحي" الذي عينه الحوثيون رئيسا للجنة الأمنية المشكلة من قبلهم الشهر الماضي، وصل إلى "منطقة آمنة" وأنه قد يكون وصل إلى عدن أو إلى محافظته لحج.

وأشار إلى أن اللواء "محمود الصبيحي" لم يظهر علنا في وسائل الإعلام منذ كلفته "اللجنة الثورية" بقيادة "محمد علي الحوثي" برئاسة اللجنة الأمنية مطلع فبراير/شباط الماضي إثر إصدار الجماعة "الإعلان الدستوري" الذي عدته جل القوى السياسية في اليمن انقلابا على شرعية الرئيس هادي.

يشار إلى أن رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة "خالد بحاح" وأعضاء في حكومته ومسؤولين آخرين في الدولة يخضعون منذ الشهر الماضي لإقامة جبرية في منزلهم، رغم مطالبة الأمم المتحدة الحوثيين بالسماح لهم بالتنقل بحرية.

وكان الرئيس "هادي" نفسه قد تمكن قبل أسبوعين من الخروج من صنعاء إلى عدن بعد حوالي شهر من فرض الحوثيين إقامة جبرية عليه في منزله. وقال مدير مكتب الجزيرة في صنعاء: إنه في حال تأكد خروج اللواء "الصبيحي" فسيكون ذلك تطورا بالأهمية نفسها لخروج "هادي" من صنعاء.

وأشار إلى خصال اللواء "الصبيحي" الذي يعرف عنه أنه قائد عسكري محترف ومهني.

وتأتي مغادرة "الصبيحي" صنعاء في وقت قرر فيه الرئيس هادي تشكيل غرفة قيادة عامة للجيش في عدن، وإصدار توجيهات للوحدات العسكرية والأمنية في البلاد بالارتباط بها، وعدم تلقي أوامر من غيرها.

في سياق متصل, أغلقت قوات الأمن الخاصة جميع الطرق المؤدية إلى معسكرها الواقع بين حيي العريش والنصر شرقي مدينة عدن تحسبا لهجوم متوقع عليه.

وفشلت جهود الوساطة لإقناع القائد السابق لقوات الأمن الخاصة العميد "عبد الحافظ السقاف" الذي أقاله "هادي" مؤخرا، بتسليم المعسكر إلى القائد الجديد العميد "ثابت مثنى جواس".