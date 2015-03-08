ميسي وسواريز يقودان برشلونة لانتزاع صدارة الدوري

ميسي ينفذ ركلة ترجيح اثناء مباراة فريقه

قاد النجمان ليونيل ميسي ولويس سواريز برشلونة الى انتزاع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد الفوز العريض على رايو فايكانو 6-1 الاحد في "كامب نو" في المرحلة السادسة والعشرين.

رفع برشلونة رصيده إلى 62 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر السابق الذي كان سقط امام اتلتيك بلباو صفر-1 امس السبت.

ويأتي انتزاع برشلونة الصدارة من غريمه التقليدي قبل مرحلة واحدة فقط من الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" في برشلونة. ويخوض الفريقان مباراتين سهلتين نسبيا في المرحلة السابعة والعشرين، فيحل برشلونة ضيفا على ايبار ويستضيف ريال مدريد ليفانتي السبت والاحد المقبلين على التوالي، ثم يلتقيان في 22 الجاري في كاتالونيا.

افتتح الاوروغوياني لويس سواريز التسجيل مبكرا لبرشلونة وتحديدا في الدقيقة الخامسة حيث تلقى كرة من تشافي واكملها بيمناه في الزاوية اليسرى للمرمى. وجاء الهدف الثاني عبر جيرار بيكيه حين تابع كرة من ركلة ركنية في الزاوية اليسرى للمرمى (49).

وأضاف برشلونة الهدف الثالث من ركلة جزاء حين تعرض سواريز إلى عرقلة من تيتو داخل المنطقة فانبرى لها الارجنتيني ليونيل ميسي فارسل كرة سهلة باتجاه الزاوية اليمنى سيطر عليها الحارس كريستيان الفاريز، لكن الحكم أمر بإعادة الركلة فنجح الارجنتيني في الاعادة بتسديد كرة قوية في الزاوية اليسرى للمرمى. ونال تيتو البطاقة الصفراء الثانية وطرد من الملعب.

حاصر الفريق الكاتالوني منافسه في منطقته خصوصا بعد النقص العددي في صفوفه، ونجح ميسي في هز الشباك مجددا مضيفا الهدف الرابع حيث تابع كرة ارتدت من الحارس اثر تسديدة من سواريز (63).

وضرب ميسي مجددا بهدف شخصي ثالث حين تلقى كرة داخل المنطقة فراوغ مدافعا ثم تخطى الحارس ووضع الكرة في الشباك (68).

ورفع الارجنتيني رصيده إلى 30 هدفا ليتشارك في صدارة ترتيب الهدافين في الدوري مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، علما بأن الاخير كان يتقدم على منافسه بأكثر من عشرة أهداف قبل أسابيع قليلة.

كما اصبح ميسي صاحب الرقم القياسي بعدد الثلاثيات في تاريخ الدوري الاسباني بعد ان حقق انجاز الـ"هاتريك" للمرة الرابعة والعشرين، مقابل 23 لرونالدو، كما تصدر سجل أكثر اللاعبين تسجيلا للثلاثيات في تاريخ الفرق الإسبانية في جميع المسابقات (32 مقابل 31 لتيلمو زارا و28 لالفريدو دي ستيفانو و27 لرونالدو)، رافعا رصيده الى 41 هدفا في 41 مباراة ضمن جميع المسابقات هذا الموسم وهو نفس عدد اهداف رونالدو ايضا في نفس عدد المباريات. وقلص رايو فايكانو الفارق بعد حصوله على ركلة جزاء نفذها البرتو بوينو واضعا الكرة في منتصف المرمى (81).

ونال البرازيلي داني الفيش مدافع برشلونة المتسبب بالركلة بطاقة حمراء نتيجة احتجاجه على قرار الحكم. وأضاف سواريز الهدف السادس في الدقيقة الاولى من الوقت الضائع اثر تبادل جيد للكرات انتهى بتمريرة من ميسي داخل المنطقة فحاور الاوروغوياني الحارس ووضعها في الشباك.

وفي مباراة أخرى، حقق ريال سوسييداد فوزه الثاني فقط في المراحل الست الاخيرة وجاء على حساب ضيفه الكاتالوني إسبانيول بهدف وحيد سجله سيرخيو كاناليس في الدقيقة 38، رافعا رصيد فريقه إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر مباشرة خلف منافسه الذي تجمد رصيده عند 32 نقطة بعد ان مني بهزيمته الثانية عشرة. ويلعب الأحد فياريال مع سلتا فيغو، واتلتيكو مدريد مع فالنسيا، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء قرطبة مع خيتافي.