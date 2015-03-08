مقترح ليبي بتشكيل مجلس رئاسي يراقب الحكومة

اجتماعات لحكومة الإنقاذ الليبية (الجزيرة)

تدرس القوي الليبية هذه الأيام مقترحا بتشكيل مجلس رئاسي يراقب حكومة وحدة وطنية محتملة, وغرفتين تشريعيتين .

وقال صالح المخزوم، رئيس وفد المؤتمر الوطني العام في مؤتمر صحفي أمس عقب انتهاء الجولة الأولي من المفاوضات التي استضافتها المغرب ، إن وفد المؤتمر اقترح في المفاوضات مع وفد مجلس النواب المنحل في طبرق بقاء غرفتين تشريعيتين تمارس كل منهما الاختصاص التشريعي فقط، في حين ينتقل العمل السيادي والرئاسي إلى مجلس رئاسي مكون من الطرفين يضم ثلاثة أعضاء من كل طرف، ويراقب عمل حكومة الوحدة الوطنية المحتملة.

وأضاف أن هذا المقترح يعني إدماج الغرفتين في سلطة تشريعية واحدة، وشدد على ضرورة أن تشارك الحكومة بصلاحيات كاملة.

وتابع أن هذا المقترح يحتاج إلى تعديل دستوري لاحقا، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني العام "منفتح على كل الخيارات"، دون أن يكشف رد فريق البرلمان المنحل على هذا المقترح.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام بطرابلس ومجلس النواب المنحل المنعقد في طبرق شرقي ليبيا يتنازعان منذ الصيف الماضي على الشرعية.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن جلسات المفاوضات انتهت السبت بعد لقاء مباشر بين الوفدين وجها لوجه، وذلك لأول مرة مند انطلاق هذه الجولة الخميس الماضي برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون.

واختتمت جولة المفاوضات في الصخيرات جنوبي الرباط بتصريحات متفائلة عن تقدم ملموس باتجاه اختيار حكومة وحدة وطنية, ووضع ترتيبات أمنية تضع حدا للاقتتال في مختلف الجبهات المفتوحة بغرب ليبيا وشرقها ووسطها.

في سياق متصل استأنفت اليوم محكمة طرابلس محاكمة عدد من رموز نظام القذافي بينهم رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الليبي السابق.